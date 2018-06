Nicolosi, attentato incendiario al locale 'Ai pini': "Criminali hanno provato a fermarci"

"Stanotte la nostra casa, 'Ai Pini', ha subito un grave attentato incendiario: hanno cercato di bruciare la nostra attività cercando di mandare il fumo sogni, progetti, entusiasmo di tutti coloro che attorno a questa famiglia lavorano, vivono e progettano un futuro di semplice, straordinaria, normalità". Inizia così il messaggio con il quale i proprietari del noto locale di Nicolosi, divenuto negli anni centro della 'movida' dei paesi etnei, rendono noto quello che loro stessi definiscono un "attentato" contro l'attività commerciale.

"Vogliamo essere noi a dirvelo, a raccontarvi di una notte di fuoco, di rabbia e di lacrime - continuano i titolari - una notte in cui alcuni delinquenti hanno cercato di cancellare un’esperienza di libertà e musica. Ma vogliamo raccontarvi anche di un’alba di solidarietà e di amicizia, di lavoro duro e di speranze, di voglia di reagire e di rinascita".

Un gesto che, nonostante la gravità ed i danni recati alla struttura, non ha scoraggiato i ragazzi del locale che, dopo aver messo in ordine e pulito ciò che era stato distrutto, proprio stasera inaugureranno la stagione estiva proponendo musica live e ristorazione. "Grazie ai tanti amici che oggi sono venuti a manifestare la loro solidarità e a dare una mano di aiuto per rimuovere le macerie e ripulire, saremo nuovamente aperti e inauguriamo la stagione estiva con la nostra musica e la nostra voglia di vivere ed esserci".

I titolari spiegano a CataniaToday di aver sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri del Comune etneo che, dopo aver svolto i rilievi del caso, hanno aperto un'indagine.