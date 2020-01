Nicolosi, il primo impianto fotovoltaico del progetto "Acoset per l'ambiente"

Questa marrina, presso il complesso idrico di Acoset “SA Nicolosi”, in via del Bosco n. 267, nei pressi del cimitero di Nicolosi, sarà inaugurato il primo impianto fotovoltaico, facente parte del più ampio progetto “Acoset per l’Ambiente”, realizzato in collaborazione con la Esco “Empower Italia Srl”, di proprietà del gruppo cinese Upsolar.

Il progetto prevede la realizzazione complessiva di 36 impianti fotovoltaici su altrettanti siti aziendali Acoset SpA. È il primo caso in Italia di P.P.A. (power purchase agreement, “accordo di acquisto di energia”) abbinato ad un partenariato pubblico privato, senza alcun contributo pubblico né in conto capitale né in conto produzione, inserito nel contesto degli accordi della cosiddetta “Via della Seta”.

La produzione complessiva stimata è di 2 GWh annui di energia solare e rinnovabile, con un risparmio per Acoset e, quindi, per gli utenti, nel periodo della convenzione (12 anni), pari a circa 360.000 euro. Benefici per l’ambiente stimati: circa 1.000 tonnellate di CO2 l’anno risparmiate e non emesse in natura.