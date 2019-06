Nicolosi, ritrovato il 76enne Antonino Lipari: sollievo della famiglia

Antonino Lipari, 76 anni, è scomparso dalla tarda mattinata di oggi in zona Nicolosi. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e hanno lanciato un appello su Facebook: "Ciao amici potete aiutarmi a diramare questo messaggio, si chiama Lipari Antonino ed è scomparso oggi in tarda mattinata... è malato diabetico non può camminare bene e senza insulina, quindi, potrebbe essere stato colpito da un malore".

Aggiornamento

L'anziano è stato ritrovato nella nottata di ieri. Grazie alla foto diffusa dalla stampa e su facebook due ragazzi lo hanno riconosciuto e lo hanno accompagnato a casa dai suoi parenti. Sollievo da parte della famiglia per il ritrovamento dopo alcune ore di, comprensibile, spavento.