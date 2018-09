Niente soldi alle periferie, sindacati: "Pogliese si unisca alla protesta"

Sullo stop al bando Periferie a seguito del decreto Millleproroghe, la Cgil e il sindacato inquilini Sunia di Catania chiedono al sindaco Pogliese, "di unirsi alle proteste ed al ricorso al Tar che altri sindaci hanno deciso di fare contro l'emendamento al decreto".

Per i due sindacati catanesi, "sul tema delle Periferie c'è stato un generale disinteresse da parte dei governi ed un approccio tardivo, ma il Piano periferie pur avendo avuto, fin dall'inizio, una visione carente di prospettive rispetto alla complessità dei problemi che determinano il disagio in luoghi oggetto di interventi solitamente episodici e frammentati, aveva previsto uno stanziamento di fondi rilevante, per questo non è accettabile che vengano congelati al 2020"