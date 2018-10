Morto Nino Lombardo: si candidò sindaco di Paternò a 90 anni

E' scomparso l’ex parlamentare democristiano Antonino Lombardo detto Nino, di Paternò, all'età di 91 anni. Nel corso della sua lunga carriera, è stato più volte parlamentare regionale all’Ars e deputato alla Camera per cinque legislature. Ha ricoperto anche le cariche di assessore e vicesindaco al comune di Paternò. Fece scalpore la sua ultima candidatura in occasione delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017. Nonostante l'età avanzata, si candidò alla carica di sindaco, ottenendo l’1,44 per cento dei voti. I funerali si svolgeranno martedì mattina, alle 10.30, nella parrocchia “Spirito Santo” di Paternó.