San Valentino, dai il nome del tuo ex ad una blatta: l'iniziativa del Museo della Scienza

Una iniziativa insolita potrebbe rendere speciale il San Valentino di chi è stato lasciato dalla fidanzata o è in vena di scherzi. “Abbiamo circa 100 blatte soffianti del Madagascar nelle nostre teche senza nome", scrivono dal museo della scienza Ludum" sulla loro bacheca Facebook". Compilate il modulo di battesimo al nostro link , vi spediremo il certificato di avvenuta nomina della blatta e il suo nome verrà segnato nella teca degli insetti del nostro insettario. Non diciamo di adottare un insetto - concludono- perchè pensiamo sia un po’ troppo forte, dopotutto probabilmente non vuoi adottare un blatta con il nome del tuo ex , ma magari gli potrai inviare il certificato in ricordo dei bei tempi andati. Solo 100 blatte disponibili. Il servizio “Dai il nome ad una blatta” è gratuito.

