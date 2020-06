Nominati tre esperti per la commissione comunale Toponomastica

Il sindaco Salvo Pogliese ha nominato la Prof.ssa Silvana Raffaele, professore ordinario di Storia Moderna, il Prof. Orazio Licciardello, professore ordinario di Psicologia Sociale e il Prof. Marco Leonardi, professore aggregato e ricercatore universitario quali componenti della Commissione Toponomastica, organo consultivo di cui fanno parte anche tre consiglieri comunali oltre al primo cittadino o un suo delegato. Il regolamento comunale specifica, inoltre, che gli esperti da nominare devono essere per professione, per incarichi istituzionali e per chiara fama, esperti di storia, di architettura, di glottologia, di musica, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di diritto, di scienze umane, cultori di storia cittadina o di altra materia, la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati dalla Commissione per la toponomastica cittadina. La nomina conferita dal Sindaco è avvenuta con un preventivo avviso pubblico di manifestazione d’interesse e non prevede alcun compenso o rimborso spese.

