Non rispetta il provvedimento di espulsione: arrestata cittadina bulgara

I carabinieri di Catania Ognina hanno arrestato la cittadina bulgara, senza fissa dimora, Mihailova Penka di anni 28, poiché ritenuta responsabile di inosservanza di un provvedimento di espulsione emesso dall’Autorità di publbica sicurezza. La donna, fermata la scorsa notte per controllo dai militari in questa via VI Aprile, è risultata in banca dati già destinataria di un provvedimento di espulsione, quale misura di sicurezza, emesso dal Prefetto di Catania il 6 novembre 2014, palesemente disatteso in quanto sorpresa sul territorio nazionale durante il quinquennio successivo. L’arrestata, in attesa del giudizio per direttissima, è stata trattenuta in camera di sicurezza.