Non si rassegna alla fine della relazione: arrestato per stalking

Nella nottata di ieri una volante ha arrestato un 24enne per atti persecutori. I poliziotti in transito lungo il viale Mario Rapisardi, hanno notato uno strano trambusto in cui erano coinvolte diverse persone. Gli operatori di polizia che si sono avvicinati per controllare, hanno visto e immediatamente bloccato un giovane a dorso nudo che stava picchiando una donna. Gli agenti hanno poi accertato che la donna, ex fidanzata del giovane, da tempo viveva in uno stato di ansia e paura provocato dalle continue minacce e molestie da parte del ragazzo che non riusciva a rassegnarsi alla fine della loro relazione. Proprio a causa di questo disagio, la giovane, nella serata di ieri, ha chiesto ad un amico di riaccompagnarla a casa. Nelle vicinanze dell'abitazione però si era appostato il 24enne, che alla vista dei due insieme, accecato dalla rabbia, ha iniziato a minacciarli con una catena, e dopo essere stato disarmato da un passante, si è avventato a mani nude, prima contro il ragazzo, e poi contro la ragazza che ha riportato traumi e lesioni per 15 giorni. L’arrivo della pattuglia ha posto fine al violento episodio e ha portato all’arresto dell’aggressore che si trova attualmente agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.

