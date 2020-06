Norme anti contagio, sanzionato bar del centro storico

Nella serata del 13 giugno, gli agenti della squadra amministrativa della polizia hanno effettuato un controllo presso un bar sito nel centro storico di Catania. Il titolare è stato sanzionato poiché non aveva predisposto alcuna informazione sulle misure di prevenzione (e somministrava alimenti e bevande senza indossare la mascherina) e perché non aveva predisposto l’uso di presidi igienizzanti per le mani per gli avventori. Le sanzioni ammontano complessivamente a 400 euro e comportano la sospensione dell’attività per 5 giorni. Inoltre, è stata contestata la violazione dell’art. 20 del codice della strada, per l’occupazione abusiva di 28 metri quadri circa di suolo pubblico, attuata mediante il posizionamento, davanti gli ingressi del locale, di pedane, tavolini e sedie. Per questa infrazione è stata inflitta la sanzione di 173 euro. I controlli ai locali per le verifiche della normativa “anticovid” proseguiranno da parte della Questura.

