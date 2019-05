Notte dei Musei, Musumeci a Catania per l'apertura del chiostro Gioeni

La Regione Siciliana, tramite le Soprintendenze dei Beni culturali, ha aderito alla “Notte europea dei musei”. Nell’Isola, gli spazi museali sono stati aperti per l’occasione con notevole afflusso di visitatori. Il governatore Nello Musumeci ha partecipato, a Catania, all’apertura al pubblico del chiostro dell’Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni in via Etnea

L’evento dal titolo “Abilità nell’Arte. L’Arte per la disabilità”, ha rivolto un’attenzione particolare al mondo della disabilità coinvolgendo tutti quei giovani che attraverso l’arte esprimono il “linguaggio universale”. I visitatori hanno così potuto ammirare le bellezze del luogo ma anche gli spettacoli teatrali, musicali, mostre appositamente allestite e visite guidate all’edificio anche in lingua straniera.

La manifestazione è stata organizzata dalla Soprintendenza di Catania in sinergia con l’Istituto “Ardizzone Gioeni”, l’Amministrazione Comunale e gli Istituti Scolastici Superiori (Turrisi Colonna, De Felice-Olivetti, Arangio Ruiz, Nicola Spedalieri, Lombardo Radice, Marconi Mangano e Galileo Galilei) .