Nozze Ferragnez, Fedez sbarca in Sicilia: l'arrivo in aeroporto

E' sbarcato in Sicilia. Fedez, lo sposo, è arrivato poche ore fa in aeroporto a Catania su un aereo Alitalia con gli ospiti del matrimonio più social dell'anno e "addobbato" con il logo The Ferragnez per l'occasione.

I passeggeri hanno trovato nel loro sedile un contenitore in cartone, contenente patatine, una spilla, sapone liquido, tutto sempre griffato The Ferragnez.

Ad attendere Fedez tanti fans e decine di auto di grossa cilindrata e pulmini che hanno trasferito gli ospiti a Noto. Alla Dimora delle Balze, luogo dove si terrà domani pomeriggio il matrimonio ed il ricevimento, alloggiano solo gli sposi con i membri dello staff. Gli amici hanno trovato posto in alberghi del centro cittadino. Stasera al tramonto party di benvenuto a Palazzo Nicolaci, nel centro storico della città del barocco.