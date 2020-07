Bomba d'acqua nel calatino: anziano salvato dai sommozzatori

Sono ancora in corso numerosi interventi dei vigili del fuoco nel calatino a seguito della bomba d'acqua che si è abbattuta su Scordia e Ramacca. Secondo le testimonianze di alcuni residenti, nel giro di 15 minuti le strade dei centri abitati sono state inondate da un flusso d'acqua che ha trascinato con sé diverse automobili.

Nel centro urbano di Scordia un anziano è stato messo in salvo dal nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco, l'uomo era rimasto bloccato con l'acqua che ha invaso l'abitacolo e ha atteso l'arrivo dei soccorsi salendo sul tetto dell'auto. Un'altra persona, rimasta intrappolata nell'abitacolo della sua auto, è stata salvata dalle squadre dei vigili del fuoco intervenuti. I sommozzatori sono intervenuti per soccorrere un'auto travolta dall'acqua in una discesa e per mettere in sicurezza un garage totalmente allagato.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Ramacca dove il tetto di una casa di riposo è stato scoperchiato dal forte vento esponendo a rischio gli anziani presenti. Gli assistiti sono stati messi in salvo dal personale della struttura di assistenza.

Due squadre dei vigili del fuoco sono invece al lavoro in contrada Torricella nei pressi del ristorante la Collina d'Oro dove il forte vento ha sradicato alcuni alberi con conseguente smottamento della strada.