Nunzia Catalfo ministro del lavoro, la nota della Uil Catania

“Al di là del comprensibile orgoglio per la presenza di una figlia dell’Etna nel Governo della Repubblica, la Uil di Catania saluta con favore la nomina di Nunzia Catalfo a ministro del Lavoro perché lei, come noi, sa bene quanto questa terra abbia bisogno di lavoro vero e dignitoso”. Lo afferma la segretaria generale della Uil di Catania, Enza Meli, che aggiunge: “Le aspettative sono tante, sono alte, in una provincia che ha fame e sete di opportunità per lo sviluppo. Come in passato, la UIL saprà dare voce a queste aspettative confidando di trovare interlocutori disponibili ad ascoltare”.