Nunzia Catalfo ministro, gli auguri di buon lavoro del sindaco di Catania

“Facciamo gli auguri di buon lavoro alla nostra concittadina Nunzia Catalfo, nominata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, un ruolo importante e prestigioso che siamo certi interpreterà con dedizione e competenza, nell’interesse della Nazione. Un impegno serio e tangibile che abbiamo direttamente constatato, soprattutto nel sostegno alla condizione di dissesto finanziario del Comune di Catania, in cui la senatrice Catalfo assieme agli altri parlamentari catanesi di ogni parte politica, è stata con noi in prima linea per redigere norme di legge in grado di neutralizzare la grave condizione debitoria dell’Ente. Una collaborazione istituzionale che siamo certi continuerà col suo nuovo ruolo di Ministro della Repubblica, anche nell’interesse dei cittadini di Catania”. Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese, commentando la nomina della senatrice Nunzia Catalfo a Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.