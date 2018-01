Belpasso: si cerca ancora Nunzio Marletta, scomparso da 7 mesi

Sono trascorsi ​sette mesi dalla scomparsa del belpassese Nunzio Marletta, meglio conosciuto come "Nu​cc​io" e il sindaco​ Carlo Caputo ritiene importante​ lancia​re​ un nuovo appello pubblico​, chiedendo ancora più sforzi a chiunque possa fornire elementi validi per permettere il suo ritrovamento.

Si trovava ​nel mese di giugno 2017 a Caltagirone, quando si è allontanato senza farsi più trovare. "​La scomparsa di Marletta - ​spiega Caputo - ​ha turbato l'intera comunità belpassese, perché si tratta di una persona conosciuta in paese e sin dall'inizio si sperava potesse trattarsi di un fatto risolvibile in pochi giorni. Purtroppo sono trascorsi mesi e c'è ancora buio fitto intorno all'accaduto. I familiari mi riferiscono di non avere alcun aggiornamento da parte di chi sta svolgendo le indagini, di essere all'oscuro e di sentirsi praticamente da soli, il che rende ancora più insopportabile lo sconforto. Tra qualche giorno il caso di Marletta tornerà sulla tv nazionale perché sarà affrontato nuovamente dalla trasmissione 'Chi l'ha visto' e questo fa ben sperare nella possibilità che qualcuno lo riconosca e dia notizie. Intanto, sollecito ancora chiunque possa farlo, a diffondere ancora la sua immagine e a non spegnere i riflettori sul caso. Ricordo che anche una segnalazione apparentemente insignificante può dare invece un aiuto alle ricerche e quindi chiunque sappia qualcosa chiami subito il 112. Faccio un appello, inoltre, anche alle forze dell'ordine perché attuino un'ulteriore sforzo operativo in favore del ritrovamento di nunzio Marletta".