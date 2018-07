Belpasso, riqualificata la bambinopoli del parco Martoglio

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, ha inaugurato la bambinopoli, ora intitolata "Peter Pan", all'interno del Giardino Martoglio. L'area è stata interamente riqualificata: nuovi giochi, tappetino in erba sintetica, pavimentazione antitrauma per la sicurezza dei piccoli, sistemazione del verde, videosorveglianza e altri accorgimenti che hanno reso la struttura moderna, funzionale e soprattutto adeguata e sicura per i bambini. Per il sindaco Motta si tratta di "un notevole passo in avanti - ha evidenziato - nella gestione degli spazi pubblici con una politica avviata dal mio predecessore Carlo Caputo e che porteremo avanti con lo stesso obiettivo: dare ai cittadini spazi ottimali per ritrovarsi, per far divertire i bambini, per passeggiare in sicurezza. La bambinopoli che abbiamo appena inaugurato è una tappa di questo percorso e adesso chiedo ai cittadini di rispettare questa struttura e di fare. Stiamo lavorando perché gli spazi pubblici di Belpasso siano sempre più curati e ordinati, meno caotici e quindi a misura di cittadino".