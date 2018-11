Nuova edizione del premio di Catania al Vertice, "I nostri campioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Cresce l’attesa per la quinta edizione del Premio di Catania al Vertice “I Nostri Campioni”. Il prestigioso evento si terrà domenica 9 Dicembre (inizio alle ore 9.30), nella consueta location dello Sheraton Hotel di Aci Castello . Questo Premio è da considerare degna occasione di una instancabile attività a sostegno delle società sportive di Sicilia. Infatti quest’anno Sicilia al Vertice (consorzio che comprende i club sportivi di tutta l’Isola e di cui fa parte anche Catania al Vertice), è riuscita a far rifinanziare dalla Regione Sicilia la vecchia legge regionale 31, utile a sostenere lo sport di vertice della nostra Regione. Pertanto evidenziamo, al mondo dello sport siciliano, che i nostri consorzi sono gli unici a sostenere lo sport di vertice fondato sulla meritocrazia. Lo sport deve premiare chi meglio interpreta il proprio ruolo e con la sua attività dà lustro alla Sicilia.

Da ciò necessita che tutte le società che hanno preferito la qualità alla quantità, vadano sostenute dalle Istituzioni. Ne consegue che anche il nostro Premio tiene in grande considerazione il merito ed è quindi rivolto ai veri campioni. La meritocrazia riguarda non solo i premiati, ma anche uomini di sport prematuramente scomparsi, che tanto hanno dato tanto al movimento sportivo siciliano: Francesco Scuderi, ex Presidente della Nuoto Catania, e Mauro Maugeri icona della pallanuoto femminile, allenatore vincente dell’Orizzonte Catania e della Nazionale “rosa”. Domenica 9 dicembre presenteranno, come di consueto, il giornalista Giacomo Cagnes e il Direttore Sportivo del Circolo Canoa Catania, Fabrizio Messina. Novità del 2018: l’elefantino che verrà consegnato ai premiati avrà la base di colore giallo, dopo il rosso (2014), il blu (2015), il verde (2016) e il nero (2017). Non mancheranno le sorprese e gli ospiti d’eccezione