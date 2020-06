Diocesi di Acireale, Egidio Vecchio è il nuovo assistente del Centro Sportivo Italiano

Il vescovo Antonino Raspanti ha nominato don Egidio Vecchio nuovo Assistente del Comitato di Acireale del Centro Sportivo Italiano. “Con gioia e gratitudine ringraziamo il nostro Vescovo, per l’attenzione che continua a riservare al centro sportivo italiano – dichiara Salvo Raffa, presidente del Csi – e diamo un benvenuto caloroso e fraterno a don Egidio, al quale personalmente mi lega un’amicizia. Ho avuto modo di apprezzare la sua vicinanza al CSI già al tempo del seminario e sopratutto oggi, da presbitero. Infatti – continua Raffa – per don Egidio lo sport non è solo uno strumento ricreativo ma di evangelizzazione. A lui non faremo mancare mai la nostra preghiera, il nostro sostegno, il calore umano e familiare della nostra associazione. Presto vivremo un momento di gioia e di festa con tutta l’associazione per il suo nuovo incarico”. Don Egidio Vecchio, attuale parroco della parrocchia Maria Santissima del Rosario-Castello di Fiumefreddo di Sicilia, sostituirà per scadenza mandato don Stefano Presti.

“Desidero salutare cordialmente – -dichiara don Egidio Vecchio – tutte le società affiliate al centro sportivo Italiano di Acireale, i loro dirigenti e responsabili, insieme a tutti gli atleti. Ho sempre avuto modo di collaborare con il centro sportivo, a partire dalle parrocchie in cui ho esercitato il mio ministero di sacerdote in questi anni. Adesso accolgo con gioia la nomina del Vescovo Sua Ecc. Mons. Antonino Raspanti, di assistente diocesano per il prossimo quinquennio della nostra Associazione. Credo molto nell’importanza dello sport come veicolo di crescita, di condivisione e di disciplina. Un’autentica scuola di vita, che mette in moto parecchie coscienze”.