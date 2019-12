Il Sindaco di Tremestieri accoglie in municipio la nuova pediatra

Il Sindaco di Tremestieri, Santi Rando, ha ricevuto in Comune la dottoressa Maria Anna Libranti, medico pediatra che ha scelto di esercitare la professione nel territorio comunale. Presenti per l’occasione la consigliera comunale Rossella Romano, i funzionari comunali Giorgio La Malfa e Mariangela Valenti. La dottoressa Libranti, già dirigente medico del reparto pediatrico del Garibaldi di Catania, ha svolto la professione per 25 anni anche nel comune di Militello Val di Catania. "Abbiamo voluto dare personalmente il nostro benvenuto alla professionista. Siamo felici - ha affermato il primo cittadino- che il nostro territorio si arricchisca della presenza e della sua rinomata competenza prestata al servizio della collettività e soprattutto rivolta ai nostri bambini".