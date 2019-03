Il servizio comunale delle onoranze funebri cambia sede

Venerdì 22 Marzo l’ufficio accettazione e cassa dei trasporti e onoranze funebri del comune di Catania si trasferirà nella sede dei servizi cimiteriali della Direzione Lavori Pubblici in via Torquato Tasso 1, ex scuola “Giovanni XXIII”. Per la sola giornata di venerdì 22 marzo, l’ufficio riceverà il pubblico nella sede dei trasporti funebri di via Timoleone 31.