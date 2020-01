Nuova toponomastica in via Misurata, dono del consigliere del 4° Municipio Giacone

“Ho deciso di donare la toponomastica della via Misurata a Cibali, che da troppo tempo non era presente nonostante le diverse segnalazioni, rimaste inevase da questa amministrazione. Non è possibile che i residenti debbano aspettare tempi così lunghi per ricevere risposte, ho deciso pertanto di farmi carico dei costi“. A parlare è il consigliere del 4° Municipio Mirko Giacone che con una nota spiega le motivazioni del gesto. “Ognuno è libero di interpretare il mandato affidato dai cittadini, come meglio ritiene, io ho sempre ritenuto che il consigliere di municipio, essendo il primo interlocutore, cui i cittadini si rivolgono ed espongono le varie problematiche, debba impegnarsi mettendoci la faccia, non soltanto per segnalare il problema - conclude - ma cercando le soluzioni". "A nome dei residenti, ringrazio il consigliere per la disponibilità e per la donazione fatta - dichiara il signor Massimo Magliuolo residente della zona - da tempo aspettavamo di veder realizzato questo intervento, ma l’amministrazione centrale non ha dato alcun riscontro. Ci siamo affidati pertanto al consigliere Giacone che finalmente ha prontamente risolto. Nella zona interessata esistono anche altri problemi, legati alla pulizia e alla potatura degli alberi. Speriamo si risolvano”.