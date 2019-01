Regione, nuove nomine per gli uffici del Genio Civile e Urega

Cambiano i vertici degli uffici del Genio civile e degli Urega nell’Isola. Il dirigente generale del Dipartimento tecnico regionale Salvatore Lizzio ha infatti proceduto alle nuove nomine. A Catania è stato appena nominato Natale Zuccarello. Agli uffici Urega della città etnea andrà invece Gabriele Ragusa.

Proprio 'ingegnere Gabriele Ragusa si era è dimesso lo scorso 25 ottobre dalla carica di direttore dell'Ufficio del Genio civile di Catania. "Le dimissioni - scriveva all'epoca Nello Musumeci, presidente della Regione - arrivano dopo l'indagine interna avviata nei giorni scorsi per accertare omissioni dei vertici di quell'Ufficio negli interventi di somma urgenza sui fiumi della provincia etnea".

Cambiamenti in arrivo anche nelle altre città della Sicilia. Al Genio civile di Agrigento va Calogero La Mendola, mentre Duilio Alongi lascia la Città dei Templi e viene spostato a Caltanissetta. A Enna si insedia Giuseppe Margiotta. Alberto Tinnirello sbarca a Palermo, Ignazio Pagano a Ragusa e Paolo Burgo a Siracusa. A Trapani va Giancarlo Teresi, a Messina, invece, conferma per Antonino Platania, in carica da luglio.