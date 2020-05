Nuove regole per il conferimento di rifiuti ad Aci Castello

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Entrerà in vigore dal primo giugno 2020 la nuova regolamentazione del conferimento dei rifiuti porta a porta ad Aci Castello Tra le più importanti novità, si segnala il trasferimento dell’isola ecologica di Aci Trezza presso lo scalo di Alaggio. Nuove disposizioni per i rifiuti di tipo A e A1, prodotti nelle abitazioni dove risiedono soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria ed ancora cittadini in permanenza domiciliare fiduciaria o quarantena con sorveglianza attiva. In questi casi, le modalità di conferimento saranno comunicate agli interessati dal competente ufficio ecologia. Entrano in vigore invece nuove normative in considerazione dell’emergenza pandemica, per cui fazzoletti, tovaglioli e rotoli di carta devono essere raccolti e conferiti insieme a guanti monouso e mascherine richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l’altro all’interno dell’apposito contenitore grigio. Novità anche in altri settori: viene istituito il servizio di raccolta indumenti a chiamata: le utenze possono prenotare il ritiro contattando l’ufficio ecologia del Comune. Dall’1 giugno l’attività di volantinaggio potrà essere effettuata, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, solo il lunedì. È aumentato da 1 a 3 il numero dei giorni in cui è possibile conferire metalli presso le isole ecologiche. Viene istituito il divieto di appendere in qualsiasi modo sacchetti o contenitori dei rifiuti ai balconi.