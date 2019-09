Nuovi autobus Amt, il presidente Bellavia:"Rinnovo parco mezzi entro il 2020"

Nove autobus di nuova generazione e appena arrivati a Catania sono stati messi in strada dall’Amt (Azienda Metropolitana Trasporti) su disposizione del sindaco Salvo Pogliese e del presidente Giacomo Bellavia. Si tratta di un’altra tranche dei 27 nuovi bus che la gestione ha messo in programma per quest’anno, che si aggiunge agli 8 autobus MAN già arrivati in città lo scorso luglio. Le vetture sono di 8 metri, quindi più corte delle tradizionali, Marca BMC, in grado di circolare più agevolmente per le vie del centro storico e nelle zone della città con strade meno larghe. I mezzi, acquistati con l’80% di fondi regionali e il restante di fondi Amt, andranno a sostituire quelli in esercizio da più di 10 anni e di classe Euro 0 e 1 dello standard europeo delle emissioni inquinanti.

“Un ulteriore passo avanti nella mobilità sostenibile –sottolinea il sindaco Salvo Pogliese-. L’importanza del mezzo pubblico si rivela vincente per migliorare la vivibilità della città. L’Amt con i nuovi autobus e i nuovi autisti che a breve prenderanno servizio, può adesso riprendere un cammino interrotto parecchi anni fa”. “Siamo soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo –afferma il presidente dell’Amt Bellavia-. Entro giugno del 2020 avremo ultimato il rinnovamento dell’intero parco mezzi. Man mano cerchiamo di proseguire nell’attività di risanamento aziendale facendo muovere sempre più capillarmente sul territorio e in maniera più comoda i cittadini. Lavoriamo cercando di studiare le soluzioni migliori, sono sicuro che questa azienda in tempi relativamente brevi, saprà raccogliere i frutti dell’enorme impegno profuso nel corso di questi mesi”.