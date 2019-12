Nuovi giocattoli ai bambini degli asili nido: il dono del Lions Club

Ha avuto luogo stamani nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti la consegna dei giochi per i bambini degli asili nido, da 0 a 3 anni da parte del Lions Absolute presieduto da Daniela Simon. L’iniziativa è frutto della collaborazione del club service con l’VIII commissione consiliare permanente “Servizi Sociali, pari opportunità, diritti umani” guidata dal consigliere Sebastiano Anastasi, che nei giorni scorsi ha condotto la proposta del gesto solidale che interessa i quasi 400 bambini che frequentano i nove asili nido comunali. All'iniziativa hanno preso parte il sindaco Salvo Pogliese, il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Castiglione, l’assessore ai Servizi Sociali Lombardo, il vicepresidente del Consiglio comunale Carmelo Nicotra oltre al presidente dell’VIII Commissione Consiliare Permanente Sebastiano Anastasi, la responsabile degli asili nido Lucia Leonardi e le coordinatrici. Per il Lions Absolute, oltre alla presidente Simon, erano presenti il vicepresidente Carmelo Sardella, il delegato Lions Pierluigi Papalia, il tesoriere Agata Conti, la consigliera Tania Occhipinti e i soci Alfredo Caruso e Sergio Marino. “Sono grato al Lions Absolute – ha detto il sindaco Pogliese - per questo gesto molto apprezzato verso i bambini dei nostri asili nido che rappresentano, grazie alla qualità dell’offerta e del personale impiegato motivo di orgoglio per la nostra città”. “Gli asili nido comunali rappresentano il nostro fiore all’occhiello – ha sottolineato l’assessore Lombardo” e ha annunciato nei prossimi mesi la la ristrutturazione delle strutture di via Calipso, via Acquicella Porto e via Forlanini e l’apertura di un nuovo asilo nido in via Cesare Beccarla. Il presidente dell’VIII CCP, Anastasi ha spiegato come è nata iniziativa e l’idea di coinvolgere il Lions Absolute che da sempre dimostrano spirito di servizio verso la città con progetti e interventi che coinvolgono in particolare i quartieri più disagiati: “Gli asili nido rappresentano un punto di riferimento importante -ha detto Anastasi- e come commissione abbiamo compiuto diversi sopralluoghi, verificando la qualità dell’offerta. Tanto c’è ancora da fare ma confidiamo nel grande lavoro dell’assessore Lombardo e di tutta l’Amministrazione”. “ La solidarietà è il nostro unico investimento - ha detto la presidente del Lions Absolute Daniela Simon illustrando l’attività del Service - il nostro scopo è quello di intervenire dove c'è bisogno”. La presidente Simon ha, infine, ricordato le iniziative a cui ha aderito il club service da lei guidato, che hanno riguardato il banco farmaceutico, il banco alimentare e le parrocchie.