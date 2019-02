Gravina, via alla manutenzione dei lampioni: 16 nuovi pali

Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria a Gravina, finalizzati a ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro urbano di aree, strutture, strade e pubblica illuminazione."La nostra amministrazione sta intervenendo puntualmente su più fronti – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Giammusso – a partire dalle criticità riscontrate nell'illuminazione: sono 16 i pali installati complessivamente fino ad oggi, ben 14 sono andati in sostituzione di quelli dismessi negli anni scorsi e fino ad oggi mai reintegrati. Altri 2 sono stati installati in zone dove l'illuminazione risultava carente. Nello specifico – ha continuato il primo cittadino - i nuovi impianti sono stati posti: uno in via Brancati, uno in via F.lli Bandiera, due in via Madonna di Fatima, uno in via Carrubella, due in via G.Fattori, un altro in via Seminara, uno in via Paolo Orsi, uno in via Maria SS Annunziata, uno in via Sangiuliano, uno in via Pirandello, due in via Aldo Moro, e poi uno in via Renato Guttuso e un altro in via Vincenzo Bellini. Sarà integrata con altri due pali la zona di via Trieste all'altezza della scuola materna e del centro anziani".

Impegnato in prima linea nella gestione degli interventi è il vicesindaco con delega alle Manutenzioni Rosario Condorelli. "Abbiamo dato il via a diversi affidamenti per gli interventi di messa in sicurezza di alcuni immobili comunali e del plesso scolastico Tomasi di Lampedusa in via Aldo Moro. Verranno sistemati: il muro di contenimento di via Giusti e quello dell'ufficio Manutenzione in via San Paolo, compresa la condotta di canalizzazione delle acque, il muro di recinzione dell'ufficio Urbanistica, la parete in cemento armato presso il centro civico. Sarà recintata l'area pubblica sita in via Etnea angolo via Raffaello Sanzio. Stiamo intervenendo anche sulla sicurezza stradale provvedendo al rifacimento della segnaletica orizzontale e alla riparazione di parte della pavimentazione in diverse arterie comunali per una superficie complessiva di mille metri quadri distribuita in via Simili, via Madonna di Fatima, via Rosolino Pilo, via Milanese, via Coviello, via Etnea, via S.Maria dei Monti e via Gramsci. Stiamo provvedendo alla riparazione delle caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche, alla collocazione di dissuasori di velocità e attraversamenti pedonali rialzati in alcuni punti particolarmente critici per il transito dei pedoni".