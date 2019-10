Nuovo cda Sidra, l'augurio dell'Ugl

“Ci congratuliamo con Fabio Fatuzzo per la nomina a presidente della Sidra. A lui, al suo vice Dario Moscato e a Marco Navarria, questi ultimi riconfermati nel consiglio di amministrazione, vogliamo augurare buon lavoro. Sono molteplici e ambiziose le sfide che guardano alla crescita della società partecipata del Comune di Catania e siamo certi che l’esperienza dei professionisti che il sindaco Salvo Pogliese ha chiamato per amministrarla, sarà preziosa per il conseguimento degli obiettivi. Come organizzazione sindacale, continueremo a stare al fianco dei lavoratori di Sidra perché la partecipazione alla conduzione venga messa al primo posto, in primo luogo per il benessere dell’azienda e di chi all’interno vi opera, ma anche per garantire agli utenti servizi sempre più efficienti, precisi e puntuali.” Lo dichiarano il segretario generale territoriale della Ugl etnea, Giovanni Musumeci, ed il segretario catanese della federazione Ugl chimici Carmelo Giuffrida.