Un nuovo dehors in piazza Duomo, Balsamo: "Ricavati 200mila euro da tutte le autorizzazioni"

Un nuovo locale in piazza Duomo e un dehors che fa capolino da palazzo dei Chierici. Sulla pagina facebook Lungomare Liberato, dopo aver pubblicato le prime immagini della nuova installazione, si è aperto un dibattito tra favorevoli e contrari.

La nuova struttura, che campeggia sul prospetto dell'antico palazzo nel cuore di Catania, è stata autorizzata grazie a una nuova legge regionale - la numero 5 del maggio 2019 - che ha individuato degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Così, in forza della legge e di una semplificazione documentale e procedimentale, tutto quanto realizzato è in regola come conferma lo stesso assessore allo sviluppo economico del Comune Ludovico Balsamo.

"La nuova legge regionale - spiega l'assessore - consente un percorso semplificato che evita il passaggio autorizzativo della soprintendenza. Noi abbiamo rilasciato una concessione per i tavoli, le sedie e gli ombrelloni con dei paletti da rispettare, come gli orari e le dimensioni. Inoltre gli ombrelloni sono della stessa tipologia di quelli usati in tutta la piazza Duomo e si è creata una uniformità di colori e modelli".

"In tutte le piazze d'Italia - prosegue Balsamo - vi sono locali e dehors. Penso a piazza Bra a Verona o piazza San Marco a Venezia. Abbiamo dato un fortissimo input all'economia e siamo riusciti anche a incassare una cifra non indifferente: circa 200mila euro dalle autorizzazioni rilasciate agli esercenti. Grazie alla delibera dell'area storico ambientale abbiamo uno strumento che permette a molti operatori, che prima non potevano sfruttare gli spazi, di poter installare tavoli e sedie e a tanti altri esercenti di potersi mettere in regola".

Così per l'assessore si ha un doppio vantaggio: le esangui casse comunali introitano cifre e si "crea" nuova economia. A breve arriverà anche il regolamento sui dehors, per "uniformare il tutto", come spiega Balsamo.

Rimane aperto il dibattito tra i catanesi e l'utilizzo "commerciale" della piazza "cuore" della città.