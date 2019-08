Bronte, c'è una nuova bambinopoli nel parco di via Cavalieri

La giunta, il Sindaco Graziano Calanna, alcuni consiglieri comunali ed il comandante del Comando stazione carabinieri di Bronte, Giuseppe Cunsolo, hanno inaugurato una nuova area gioco nel parco di via Vittorio Veneto.

“Ancora manca qualche dettaglio – ha continuato il sindaco – ma è adesso, in piena estate, che un parco come questo va inaugurato”. Poi il sindaco ha ricordato che il parco di via Vittorio Veneto ospiterà anche un percorso salute per gli adulti, che presto potrà essere raggiunto anche da via Umberto e che l’intera area è videosorvegliata a garanzia della sicurezza dei più piccoli e contro gli atti vandalici. L’inaugurazione di questo grande parco giochi, benedetto da padre Antonino Modica, fa parte di un progetto ben più ampio, che ha visto realizzare aree ludiche piene di scivoli ed altalene anche in via Rosario Livatino nel quartiere Borgonuovo ed in piazza Saitta in contrada Sciarotta".