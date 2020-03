Il catanese Paolo Lazzara è il nuovo presidente dell'Inail

Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2020, il professor Paolo Lazzara è stato nominato vicepresidente dell’Inail per il prossimo quadriennio. Nato a Catania nel 1971, Lazzara è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1998 e dal 2015 è professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di economia dell’Università degli Studi Roma Tre, dove insegna anche diritto pubblico dell’economia e diritto dell’ambiente.

Sulle stesse materie è autore di numerose pubblicazioni, monografie, articoli e saggi. "Con la nomina del professore Lazzara -sottolinea il presidente dell’Inail, Franco Bettoni- l’Istituto si arricchisce di una figura competente e preparata, che metterà a disposizione la sua esperienza per rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Inail come polo della salute e della sicurezza per la tutela globale e integrata dei lavoratori. Nel dargli il benvenuto -aggiunge Bettoni- sono convinto che potrà fornire un apporto importante anche in questa fase di emergenza, che vede tutto l’Inail impegnato al fianco della Protezione civile nella lotta contro l’epidemia da Coronavirus”.