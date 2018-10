Nuovo Pronto soccorso di via Santa Sofia: in arrivo steward e hostess

Entrerà a regime dal 18 novembre la struttura di emergenza urgenza del Policlinico di via Santa Sofia a Catania, che prenderà il posto dello storico pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Dall'azienda ospedaliera precisano che nello stesso ospedale di via Plebiscito continuerà ad operare invece il pronto soccorso pediatrico, poiché il nuovo pronto soccorso sarà dedicato solo alle urgenze per adulti.

Per il nuovo pronto soccorso sono state previste e già selezionate anche nuove figure professionali: si tratta di steward-hostess che affiancheranno il triage e accoglieranno i pazienti che si presenteranno al policlinico per ricevere cure in emergenza.

Figure professionali non sanitarie - spiegano dall'Aou - che avranno l'importante compito di assistere e indirizzare i pazienti ed i loro familiari verso i percorsi ambulatoriali di destinazione. Il personale, che opererà quotidianamente dalle 8 alle 20, è stato selezionato nei giorni scorsi e sta partecipando alle fasi di formazione e ambientamento nei locali del nuovo pronto soccorso del policlinico.