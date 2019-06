Nuovo questore, il sindaco Pogliese augura buon lavoro

“Auguro un proficuo e incisivo lavoro a tutela della legalità e della sicurezza al nuovo questore di Catania Mario Della Cioppa, che ho incontrato in prefettura per la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un autorevole dirigente di polizia che ha già mostrato di possedere esperienza e capacità nel controllo del territorio in altre Questure, che ha guidato sempre con acume ed energia nella lotta alla criminalità organizzata, alla delinquenza comune e nell’azione di garanzia per l’ordine pubblico”. Questo l’augurio di buon lavoro del sindaco Salvo Pogliese al nuovo questore di Catania Mario Della Cioppa.