Aci Catena ha un nuovo sacerdote: don Riccardo Leonardi

La congregazione dell’oratorio di San Filippo Neri di Aci Catena, insieme alla comunità parrocchiale di San Luigi Gonzaga di Catania ed alla famiglia Leonardi, annuncia l'ordinazione sacerdotale del diacono don Riccardo Leonardi, che sarà conferita per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, il prossimo 4 giugno 2020 alle ore 18.30 presso la chiesa della Divina Misericordia. In ottemperanza del protocollo che viene adottato nelle chiese in questa emergenza del ‘Coronavirus’, i posti saranno contingentati e, purtroppo, potranno essere presenti in chiesa solo le persone invitate a partecipare alla celebrazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.