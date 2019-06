Aeroporto, inaugurato il nuovo volo Dat Catania-Olbia

Una nuova destinazione per Dat- Volidisicilia. Da oggi è attivo infatti il nuovo collegamento Catania – Olbia operato dal vettore danese che già collega la Sicilia con le isole di Lampedusa e Pantelleria. Il volo è operato con aeromobile Atr 72 da 66 posti e sarà disponibile il venerdì e la domenica dal 28 giugno fino all’8 settembre. Dat è l’unico vettore a operare questa tratta che collegherà le due perle italiane del Mediterraneo. La tariffa è di 55 euro più le tasse.

“Le due principali isole italiane, la Sardegna e la Sicilia quest’estate avranno un collegamento in più e questo rafforza la nostra presenza sul territorio e lo sviluppo del nostro network –dichiara l’ing. Luigi Vallero, Direttore Generale della Dat Volidisicilia. Già operiamo con quattro aeromobili Atr che operano più di 6.100 voli all’anno trasportando più di 250 mila passeggeri. Gli ottimi rapporti con il gli agenti di viaggio e i tour operator locali a cui abbiamo dato tariffe aeree particolarmente vantaggiose, sono motivo di forte ottimismo per l’andamento delle vendite in una stagione che si presenta critica”.

Una nuova destinazione che arricchisce ulteriormente il numero di mete che è possibile raggiungere dall’Aeroporto di Catania. “Siamo molto soddisfatti del fatto che dalla nostra città si possa arrivare anche a Olbia – commenta Nico Torrisi, amministratore delegato SAC, la società che gestisce lo scalo etneo. Una conferma dell’attrattività del nostro aeroporto e una possibilità in più per i siciliani di raggiungere la Sardegna”.