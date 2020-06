Oasi del Simeto, 11 tonnellate di rifiuti speciali: un indagato

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato Librino hanno eseguito controlli straordinari del territorio, nel quadro dell’attività di prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa. nel sito protetto Oasi del Simeto, il pregiudicato S.M., custode di un noto Villaggio ubicato in zona, è stato indagato ai sensi degli articoli 256 del D. Legislativo 152/2006 (gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi), 663 e 639 bis (invasione di terreni pubblici) e 733 bis c.p. (deterioramento habitat protetto). Lo stesso, incaricato dal Villaggio/condominio di ripulire l'arenile in vista della stagione balneare, ha raccolto e accatastato sul terreno rifiuti di ogni genere creando una "collina/discarica", circa 11 mila chili di rifiuti speciali. Tanto altro materiale inquinante è stato rinvenuto a bordo di un autocarro e su un terreno demaniale illegalmente occupato. In quel terreno, tra l'altro illecitamente recintato con muro in cemento, sono stati rinvenuti anche 26 contenitori/raccoglitori di spazzatura di grandi dimensioni, che vengono distribuiti d'estate all'interno del Villaggio: la proprietà dei contenitori è stata rivendicata da un'azienda di Pordenone che aveva sporto denuncia. Il materiale inquinante, pari a oltre 11 tonnellate, il terreno demaniale, il furgone, i contenitori della spazzatura e altro ancora, sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo. Per questi illeciti, e al fine di irrogare ulteriori sanzioni, sono stati informati gli altri organi tra cui Guardia di Finanza, Polizia Locale, Inps e Ufficio delle Entrate.

