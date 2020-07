Oasi del Simeto, abusi edilizi e abbandono di rifiuti: 4 denunce

Gli agenti del commissariato di Librino, nei giorni scorsi, hanno denunciato quattro uomini coinvolti in attività che prefigurano reati ambientali, commessi in zona protetta dell’Oasi del Simeto. I poliziotti, nei pressi del Villaggio “The King” di Vaccarizzo, hanno notato due uomini a bordo di un autocarro che una volta arrivati sul luogo hanno iniziato a scaricare sul suolo pubblico centinaia di chili di rifiuti speciali pericolosi e inquinanti. Per altro in quello stesso luogo erano presenti altri rifiuti precedentemente accatastati. Gli operatori di polizia sono immediatamente intervenuti interrompendo l’attività illegale e imponendo ai soggetti di ripristinare i luoghi ricaricando sul mezzo quanto avevano buttato al suolo. L'immediata attività investigativa ha consentito di accertare che il materiale inquinante, costituito da prodotti edili di scarto, era stato prelevato da un fondo ubicato all’interno del Villaggio “The King”. Per tale motivo, il personale operante si è quindi recato e ha identificato colui che aveva, in quel terreno, costruito abusivamente un’abitazione in cemento, realizzando gli scarichi fognari a perdere nel sottosuolo e dunque in modo del tutto illegale. Il proprietario del fondo è stato indagato per i reati di deterioramento dell’habitat protetto e per abuso edilizio; gli altri due, uno dei quali dipendente in nero, sono stati indagati per il reato di gestione illegale e abbandono di rifiuti pericolosi nel suolo con l’aggravante di aver compiuto il reato in un sito protetto. L’autista dell’autocarro, alla guida del mezzo senza patente e senza assicurazione, non era autorizzato al trasporto di rifiuti, ed è stato sanzionato per oltre 7 mila euro. I rifiuti speciali e l’autocarro sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo. Delle violazioni verranno informati l'Arpa e la polizia municipale al fine di irrogare eventuali ulteriori sanzioni e provvedimenti.

