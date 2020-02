Oasi del Simeto, pregiudicato ruba autoclave: arrestato

Per effettuare i suoi colpi il pluripregiudicato Concetto Coco, di 55 anni, teneva in auto una busta piena di sale per scaramanzia. Ma stavolta l'accorgimento non gli è tornato utile. L'uomo è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato.

Aveva forzato un cancello, dentro un'abitazione presente nel Villaggio Giove all'Oasi del Simeto, per rubare due sedie, due tavoli, un'autoclave e un motore idrico. A chiedere aiuto una donna che abitava nella casa a fianco e che ha assistito alla scena. Gli agenti della polizia che si trovavano i nzona per una ricognizione hanno subito intercettato l'uomo e la refurtiva è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario.

In auto l'uomo aveva tutto il "kit" per lo scasso. Inoltre rubando l'autoclave e lasciando aperto il getto d'acqua ha causato numerosi danni all'abitazione depredata. Ulteriore conferma del furto commesso è arrivata dalle immagini di un impianto di videosorveglianza che hanno ripreso l'intera sequenza.