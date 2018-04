Protesta lavoratori del bacino prefettizio, terminata l'occupazione del Comune

Dopo 24 ore di occupazione di un'aula del consiglio comunale di Catania, i lavoratori del bacino prefettizio hanno momentaneamente concluso la protesta e lasciato Palazzo degli elefanti ieri sera intorno alle 19.

La decisione è avvenuta a seguito di un confronto con il sindaco Bianco. Per oggi alle 12, il primo cittadino ha convocato un incontro con i lavoratori. Nel corso dell'occupazione alcuni lavoratori hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

I motivi della protesta

I dipendenti della nettezza urbana hanno deciso di occupare il Comune per protestare contro la mancata aggiudicazione della gara d'appalto sulla raccolta dei rifiuti, che è andata, per la quarta volta, deserta. La gara era stata indetta con procedura negoziata e prevedeva lo stesso capitolato inserito in quella andata deserta a febbraio.

Annunciato dal Sindaco un nuovo bando

“Il nuovo bando è già pronto e la gara partirà una volta acquisiti i pareri di Collegio di Difesa e Anac”. Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco al termine di una riunione nel Palazzo degli elefanti con l’assessore all’ecologia Rosario D’Agata.