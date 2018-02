Oculistica, al Policlinico inizia il mese di prevenzione della maculopatia

Ha preso il via anche a Catania la prima campagna nazionale di prevenzione e diagnosi della maculopatia promossa su tutto il territorio nazionale dal Centro ambrosiano oftalmico (Camo) e dall'ospedale San Raffaele di Milano con il patrocinio del ministero della Salute e della Società oftalmologica italiana (Soi). L'iniziativa prevede, fino al 23 febbraio prossimo, visite oculistiche gratuite nei venti centri italiani aderenti.

A Catania ha aderito il Centro Maculopatia clinica oculistica de Policlinico, in via Santa Sofia 78. Per usufruire dello screening gratuito è sufficiente prenotare la visita sul sito www.maculopatie.com. L'équipe di specialisti guidati dal dottor Teresio Avitabile, sarà a disposizione per diagnosticare la presenza di qualsiasi forma di maculopatia ed eventualmente suggerire le opportune terapie. La campagna è indirizzata a persone di età superiore a 50 anni, periodo della vita in cui solitamente si possono presentare le prime avvisaglie della malattia.

Le maculopatie determinano, nel lungo periodo, una grave riduzione della capacità visiva e una severa distorsione della vista che possono gravemente alterare la qualità di vita del paziente, sino a condurlo alla cecità. Nella sua forma iniziale, la malattia si presenta senza sintomi, per questo è indispensabile la diagnosi precoce