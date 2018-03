Caso Oda, Cgil e Cisl: "La prossima settimana arriveranno gli arretrati"

"Apprendiamo con soddisfazione che, entro la prossima settimana, i lavoratori dell’ODA potranno ricevere il pagamento degli stipendi arretrati dei mesi di dicembre 2017, gennaio 2018 e la 13ma mensilità, come comunicato dal commissario straordinario dell'ente, avvocato Adolfo Landi".

Lo dicono i segretari generali provinciali Salvatore Cubito (Fp Cgil) e Armando Coco (Cisl Fp) che riconoscono il mantenimento dell’impegno assunto dal commissario Landi nel percorso di risanamento dell’ente, come ribadito nell’incontro avuto sabato 3 marzo scorso. "In un momento difficile come quello che sta attraversando l’Oda – aggiungono Cubito e Coco – tale gesto rappresenta un momento di grande sensibilità nei confronti dei giusti diritti dei lavoratori e delle legittime aspettative degli utenti e delle loro famiglie"

"A seguito di ciò – concludono i due segretari generali di Fp Cgil e Cisl Fp di Catania – nutriamo grande fiducia sull’esito della vertenza in corso che, in caso di pronunciamento positivo del giudice, renderebbe reale il salvataggio dell’ente, darebbe garanzie sulla conservazione del posto di lavoro ai dipendenti e sul proseguimento dell'erogazione di servizi essenziali a tante famiglie".