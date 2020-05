Scoperta dai carabinieri un' officina meccanica abusiva a Giarre

I carabinieridi Giarre, con il supporto dei colleghi del nucleo operativo ecologico di Catania, hanno denunciato un 59enne ed una coppia (un uomo di 56 anni ed una donna di 53), tutti del post. Dovranno rispondere di realizzazione di opere edilizie abusive, gestione di rifiuti e scarichi non autorizzati. I militari hanno effettuato un controllo per verificare le norme relative all’emergenza Coronavirus. Hanno riscontrato che il 59enne, in qualità di proprietario di un’area di circa 2000 metri quadri in via San Matteo, con destinazione agricola e vincolo assoluto d’inedificabilità, aveva realizzato un capannone con annesso ufficio da 60 metri quadri. La coppia poi, lei quale legale rappresentante della ditta ed il marito come conduttore, ha adibito il locale ad officina meccanica per autoveicoli di ogni genere. Nel corso della verifica, oltre all’abusività delle costruzioni, è stato accertato che l’attività artigianale era sprovvista dell’aera di scarico delle acque reflue industriali e che, su un terreno battuto non impermeabilizzato, effettuava l’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. I militari, pertanto, hanno sottoposto a sequestro l’intera area e gli immobili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.