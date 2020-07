Ognina, l'associazione AttivaMente sanifica l'area dedicata ai bambini

Nel pomeriggio dello scorso venerdì, 10 Luglio, nel parco di Ognina l’associazione culturale AttivaMente ha offerto in collaborazione con DNL servizi la sanificazione dell’area dedicata ai bambini. “Oggi abbiamo sanificato la bambinopoli di Ognina per mettere in maggiore sicurezza i cittadini che transitano spesso in questa zona, lo abbiamo fatto grazie alla magnanimità di DNL servizi che si è prestata a questo atto di bontà “, afferma Antonio Villardita, membro dell’associazione AttivaMente.

“Continuiamo il nostro impegno al fianco delle associazioni e ringraziamo i ragazzi di AttivaMente per averci chiamato al fine di collaborare per questa iniziativa. Continueremo ad essere al loro fianco in questo periodo in cui è importante da parte di tutti un impegno per la nostra città", ha aggiunto Danilo Baglio amministratore di DNL servizi. E prosegue poi Antonio Zamparelli specificando come “azioni del genere servono per sensibilizzare la cittadinanza ad un più corretto atteggiamento verso la città”.

Entusiasta anche il Presidente del Secondo Municipio Massimo Ruffino e il consigliere comunale Giovanni Petralia. Quest’ultimo afferma: "Grazie a DNL servizi ed ai giovani di AttivaMente è stato reso possibile un processo di sanificazione e in particolare della nuova piazzola ubicata nel molo grande, già bonificato dall’amministrazione pochi giorni prima. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e che si dimostrano vicini alle esigenze dei cittadini”.