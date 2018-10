Ognina, consegna alla città del nuovo parcheggio realizzato da Rfi

Sabato 6 ottobre alle ore 10,30, Rete Ferroviaria italiana rappresentata dall’ingegnere Salvo Leocata, consegnerà al sindaco Salvo Pogliese il nuovo parcheggio realizzato congiuntamente alla stazione di Ognina, con ingresso da via De Caro, nell’ambito dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria tra le stazioni di Catania centrale e Cannizzaro.

L'opera ha una capacità di 117 posti macchina, compresi una serie di stalli per persone a mobilità ridotta e oltre a servire la nuova fermata ferroviaria di Ognina, sarà a servizio del quartiere. Il parcheggio verrà utilizzato già nella giornata di domenica per accogliere le macchine dei cittadini che parteciperanno all’evento LungomareFest, che animerà per l’intera giornata tutto il lungomare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.