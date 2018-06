Porto di Ognina, "pescata" la Fiat 500 Enjoy finita in mare

"Ripescata" la Fiat 500 Enjoy che questa mattina è stata misteriosamente trovata in mare, al porticciolo di Ognina.

Dopo l'intervento della polizia per gli opportuni accertamenti, i vigili del fuoco hanno recuperato il mezzo, tirandolo fuori dall'acqua. Non si conosce ancora esattamente quando e perché l'auto sia finita in mare.