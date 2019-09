Ognina, pulizia straordinaria per i festeggiamenti della "Bambina"

Alla distanza di una settimana dalla pulizia straordinaria della piazza e della spiaggetta di Ognina effettuata a fine agosto, si torna nel borgo marinaro dove il presidente del Comitato del Festeggiamenti S. Maria di Ognina Davide Cristian Chisari, ha richiesto l'intervento della Dusty per avviare una nuova pulizia, questa volta però con particolare attenzione al molo, oltre che rivisitare le aree già battute.

Sabato 7 settembre, dalle 9.00 alle 14.30, sarà dunque effettuata questa ulteriore pulizia straordinaria che aprirà di fatto i festeggiamenti della "Bambina" (previsti dal 7 al 15 settembre), restituendo così a Catania e ai catanesi, la bellezza del borgo marinaro spesso assediato di rifiuti.

Come avvenuto per la prima pulizia del 31 agosto scorso, Dusty metterà a disposizione: 50 paia di guanti in nitrile, 20 pinze per la raccolta dei rifiuti, 150 sacchi trasparenti gialli per la plastica e i metalli; 20 sacchi trasparenti di colore bianco per la raccolta della carta e del cartone; 20 di colore verde trasparente per il vetro e 100 sacchi trasparenti grigi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Alla pulizia straordinaria, cui tutti potranno aderire, Dusty coniugherà come nel suo stile, le importanti nozioni su come fare correttamente la raccolta differenziata fornendo anche i Dizionari dei Rifiuti: utile guida per sapere nel dettaglio come suddividere le varie frazioni.

A operazioni di pulizia concluse, gli operatori ecologici Dusty provvederanno a conferire nelle piattaforme di selezione i rifiuti differenziati raccolti.