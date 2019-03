Lotta ai tumori, la Lilt torna in piazza per raccogliere fondi

Prende il via oggi in tutta Italia la 18esima edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, ogni anno, coincide con la settimana in cui inizia la stagione primaverile. La chiusura avverrà domenica 24 marzo. A Catania, la sezione provinciale della Lilt sarà presente domenica 17 marzo, dalle 9 alle 13 in piazza Verga con uno stand all’interno del mercatino di “Campagna Amica”. La chiusura domenica 24 con gli stand in piazza a Belpasso e a Camporotondo. Protagonista, nonché testimonial, della campagna di sensibilizzazione e diffusione della cultura della prevenzione come stile di vita, è come ogni anno l’olio extra vergine di oliva italiano, che sarà offerto a quanti aderiranno alla Lilt. Ha prestato il suo volto a questa 18esima edizione, l’opinionista e scrittrice Selvaggia Lucarelli.