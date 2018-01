La ricetta originale delle olivette di Sant'Agata | VIDEO

Le olivette di Sant'Agata sono dei dolci tipici di Catania, preparati solitamente in gennaio e febbraio, prima e durante la festa della santa patrona. Si ricollegano al martirio agatino. Mentre era ricercata dai soldati di Quinziano, nel chinarsi per allacciare un calzare, Sant'Agata vide sorgere davanti a sé una pianta di olivo selvatico che la nascose alla vista delle guardie e le diede i frutti per sfamarsi

La pasticceria Verona & Bonvegna ci spiega in che modo si realizza questa ricetta, con i segreti del maestro pasticcere Giuseppe Rizzo