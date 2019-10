Oltre cento iscritti per il corso Ippocrate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il corso è destinato agli studenti e tutti coloro che vorranno accedere ai test d’ingresso per le facoltà universitarie dell’area medico-sanitaria (Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Farmacia, Veterinaria e Scienze Biotecnologiche). Grazie ad un innovativo programma di formazione, attraverso il metodo Logos, i partecipanti saranno preparati al meglio per affrontare gli esami previsti per il prossimo anno. Il corso avrà la durata di un anno, fino al giugno 2020, al quale si uniscono due corsi estivi intensivi, con lezioni specifiche tenute da docenti specializzati nelle materie oggetto dell’esame, vale a dire biologia, chimica, matematica, fisica, logica ed educazione civica. Sabato la “campanella” suonerà per oltre 100 studenti, divisi in 5 classi, per un massimo di 25 a classe, secondo il diverso grado di preparazione appurato da prove d’ingresso che gli iscritti effettuano precedentemente. Quindici allievi accederanno in virtù della borsa di studio vinta a seguito di un apposito test. La segnalazione dei candidati è effettuata dagli istituti classici e scientifici di Catania tra gli studenti più meritevoli dell’ultimo anno scolastico. I giovani partecipanti, durante tutto il percorso formativo, saranno anche seguiti da un “mental coach”, uno psicologo in grado di sostenerli e far superare loro lo stress da preparazione e competizione. Per chi volesse ancora partecipare e iscrizioni rimarranno comunque aperte fino a fine mese.