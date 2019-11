L'omaggio del comandante Parmitano a Catania

Non è la prima volta che il comandante Luca Parmitano posta una foto sui suoi canali social per rivendicare la bellezza della sua terra. Stavolta l'astronauta ha postato una foto di Catania ripresa mentre stava sorvolando la Sicilia, a una velocità di circa 28mila chilometri orari e a 400 chilometri di quota.

Un vero e proprio omaggio alla città quello di Parmitano che, proprio qualche giorno fa, ha ricevuto la chiamata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Molto emozionato il comandante della Stazione Spaziale Internazionale nel corso del collegamento dalla Iss, organizzato in collaborazione da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale (Asi), e che è stato trasmesso in diretta streaming dall'Asi.

Parmitano ha illustrato le ricerche in atto che sono alla base del viaggio nello spazio: dalla stampa degli organi in 3d sino al comportamento di alcune cellule per studiare l'invechiamento.